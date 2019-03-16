Baskonia, Buducnost'u rahat geçti: 82-62

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Baskonia, sahasında konuk ettiği Buducnost'u 82-62'lik skorla farklı geçerken üst üste 7. iç saha galibiyetini alarak Play-Off mücadelesinde önemli bir yer edindi.

16 Mart 2019, Cumartesi 19:13
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Baskonia, Buducnost'u rahat geçti: 82-62

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde İspanyol ekibi Baskonia, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost'u konuk etti.

Baskonia, maç boyu skor üstünlüğünü bırakmadığı karşılaşmayı da farklı şekilde 82-62 kazanmayı başardı.

Bu yıl Final Four'a ev sahipliği yapacak Baskonia, Play-Off yarışında önemli bir avantaj elde etti. Son 9 maçında 7 galibiyet alan Baskonia, aynı zamanda üst üste 7. iç saha maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Toplamda ise İspanyol ekibi, 26. maçında 14. kez kazandı.

Üst üste 6. maçını kaybeden Buducnost ise toplamda 26. maçında 20. kez mağlup oldu. 

Baskonia'da Patricio Garino 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marcelinho Huertas 13, Shavon Shields 12 sayı üretti. 

Buducnost'ta Norris Cole 17 sayıyla maçın en skoreri olurken Earl Clark da 13 sayı, 9 ribaunt ile maçı tamamladı.


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