Anadolu Efes, Euroleague’deki son çift maç haftasını TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz deplasmanında tamamlayacacak. Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantileyen Ergin Ataman yönetimindeki Efes, çıkışını Baskonia karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 77-59 kaybetmişti. Euroleague’de 32. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 21 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 3., TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Nisan Perşembe günü Buesa Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, Avrupa'da 719. maçına çıkıyor

Baskonia'ya konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 719. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 471. maçını oynayacak. Lacivert Beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Efes, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12’sini kazanırken, 10’unda da mağlup oldu.