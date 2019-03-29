Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 29. hafta maçında bugün deplasmanda Baskonia’yla karşılaşacak. Efes prestij karşılaşması oynarken Baskonia ise Play-Off adına kritik bir maça çıkacak. Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia kazanması durumunda Play-Off’a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Baskonia - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Anadolu Efes'in 650. Avrupa maçı

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 650. maçını İspanya deplasmanında oynayacak. Bugüne dek oynadığı 649 maçta 358 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Baskonia’yla da daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 10-9 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı da 96-85 kazanmıştı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 402. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 401 karşılaşmada 201 galibiyet ve 200 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,1) elde etti.

Üstünlük Anadolu Efes'te

Anadolu Efes ile Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 19 kez karşılaşırken, 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada ise Efes, dokuz galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 28. haftasında Anadolu Efes, Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını deplasmanda 91-84 mağlup etmiş, Baskonia Vitoria Gasteiz ise İspanya’nın Real Madrid takımını 86-76 yenmişti. EuroLeague’de 28. maç döneminin ardından Anadolu Efes 18 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile dördüncü sırada, Baskonia Vitoria Gasteiz ise 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.