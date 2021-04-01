Baskonia - Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Euroleague’deki son çift maç haftasını TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz deplasmanında tamalıyor. Real Madrid’i deplasmanda 108-83 mağlup ederek play-off’lara yükselmeyi garantileyen Ergin Ataman yönetimindeki Efes, çıkışını Baskonia karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 77-59 kaybetmişti. Euroleague’de 32. haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes 21 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 3., TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyor.

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TD Systems Baskonia 19-22 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

TD Systems Baskonia 41-46 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Baskonia - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Buesa Arena’da oynanan karşılaşma TSİ 20:00’de başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Anadolu Efes, Avrupa'da 719. maçında

Baskonia'ya konuk olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 719. maçına çıktı. Lacivert Beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 471. maçını oynuyor. Lacivert Beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Efes, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12’sini kazanırken, 10’unda da mağlup oldu.