Baskonia - Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes, 29. hafta maçında deplasmanda Baskonia’yla karşılaşıyor.

Efes prestij karşılaşması oynarken Baskonia ise Play-Off adına kritik bir maça çıktı. Ligde 15 galibiyetle 6. sırada bulunan Baskonia kazanması durumunda Play-Off’a kalma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Maç başladı.

Karşılaşmaya Moerman ve Buğrahan Tuncer'in üçlükleriyle etkili başlayan temsilcimiz, 7:44 kala 5-9'luk üstünlüğü yakaladı. Shavon Shields ile temsilcimize cevap veren Baskonia, 5:24 kala skoru 15-12 yaptı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Baskonia - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena’da oynanan karşılaşma TSİ 22.30’da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Anadolu Efes'in 650. Avrupa maçı

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 650. maçını İspanya deplasmanında oynayacak. Bugüne dek oynadığı 649 maçta 358 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, Baskonia’yla da daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 10-9 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı da 96-85 kazanmıştı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 402. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 401 karşılaşmada 201 galibiyet ve 200 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,1) elde etti.

Üstünlük Anadolu Efes'te

Anadolu Efes ile Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz Avrupa kupalarında bugüne kadar 19 kez karşılaşırken, 10 galibiyet ve dokuz mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada ise Efes, dokuz galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 28. haftasında Anadolu Efes, Karadağ’ın Buducnost Voli Podgorica takımını deplasmanda 91-84 mağlup etmiş, Baskonia Vitoria Gasteiz ise İspanya’nın Real Madrid takımını 86-76 yenmişti. EuroLeague’de 28. maç döneminin ardından Anadolu Efes 18 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile dördüncü sırada, Baskonia Vitoria Gasteiz ise 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.