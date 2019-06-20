Basketbolda sezonun en büyüğü belli oluyor

Türkiye’nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off final serisinde normal sezon ikincisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor.

Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-3 beraberlik bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yarın oynanacak serinin 7. ve son maçını kazanan takım, 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.

Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig’de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.

Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14’e çıkaracak.

Fenerbahçe, seriyi sürdürme hedefinde

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes’i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.

Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig’de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ataman, 4. şampiyonluğu kovalıyor

Anadolu Efes’in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes’in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray’ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi’nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

Obradovic, Mahmuti ve Baturalp’i geçmek için sahada

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig’de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp’i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş’a bir adım daha yaklaşacak.

Obradovic’in gözü Mahmuti’nin rekorunda

Fenerbahçe Beko yarın Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.

Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.

Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.

Şampiyonluk yaşayan takım ve antrenörler

Basketbol Süper Ligi’nin 52 yıllık tarihinde sezonlara göre mutlu sona ulaşan takımlar ve şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:

Sezon Şampiyon Antrenör

1966-67 Altınordu Samim Göreç

1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp

1968-69 Galatasaray Petar Sinemov

1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp

1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu

1971-72 İTÜ Samim Göreç

1972-73 İTÜ Öner Şaylan

1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena

1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay

1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün

1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi

1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş

1984-85 Galatasaray Nur Germen

1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu

1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu

1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1989-90 Galatasaray Faruk Akagün

1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz

1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs

1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs

1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs

1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs

1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs

1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa

1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören

2000-01 Ülkerspor Murat Didin

2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2005-06 Ülkerspor Murat Özyer

2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs

2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman

2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija

2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman

2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman

2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic

2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca

2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic

AA