Basketbolda rekor Aydan Siyavuş’ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş’un rekoru, 19 yıldır geçilemedi.

Galatasaray’ı çalıştırırken 1998 yılında vefat eden Siyavuş, vefatının üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes’i şampiyonluğa taşıdı.

- Siyavuş’u Örs takip ediyor

Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş’un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker’i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.

- Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Mahmuti, 52 yıllık lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.

Başarılı teknik adam, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.

- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe’nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

- Ataman’ın 3 şampiyonluğu var

Süper Lig’de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman’ın ise 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş’ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray’ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

- Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Geçen sezon Sırp teknik adam Zeljko Obradovic ile ligde 9. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.

- 52 sezonda 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Ligin 52 yıllık tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci elde etti.

1968-1969 sezonunda Galatasaray’a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ’a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise ligde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı çalıştırıcı unvanına sahip. Sırp antrenör Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında sarı-lacivertli takımda 4 lig şampiyonluğu elde etti.

- Şampiyonluk yaşayan antrenörler

İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç’in yaşadığı 52 yıllık lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:

Sezon Şampiyon Antrenör

1966-67 Altınordu Samim Göreç

1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp

1968-69 Galatasaray Petar Sinemov

1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp

1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu

1971-72 İTÜ Samim Göreç

1972-73 İTÜ Öner Şaylan

1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena

1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay

1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün

1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş

1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi

1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş

1984-85 Galatasaray Nur Germen

1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu

1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu

1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp

1989-90 Galatasaray Faruk Akagün

1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz

1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs

1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs

1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs

1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs

1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs

1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz

1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa

1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören

2000-01 Ülkerspor Murat Didin

2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti

2005-06 Ülkerspor Murat Özyer

2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs

2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman

2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic

2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija

2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman

2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman

2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic

2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca

2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic

2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic

AA