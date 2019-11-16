Basketbolda olimpiyat elemeleri 4 ülkede yapılacak

Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları öncesi Erkek Basketbol Milli Takımımızın da mücadele edeceği elemelerin ev sahipliğini yapacak şehirler belli oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) İcra Kurulu’nun açıklamasına göre, erkeklerde 23-28 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri’ne Kanada’nın Victoria, Hırvatistan’ın Split, Litvanya’nın Kaunas ve Sırbistan’ın Belgrad şehirleri ev sahipliği yapacak.

Olimpiyat elemelerinin erkekler kategorisinde 24 ülke mücadele edecek. Elemelerin kura çekimleri 27 Kasım’da İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilecek.