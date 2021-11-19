Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi’nde dokuzuncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi’nde beşinci, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise sekizinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Karataş Şahinbey)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi- Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

20.15 Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ (90. Yıl)

21 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkim (Ülker)

15.30 Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

21.00 Beşiktaş Icrypex- Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-Antalya 07 Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Botaş-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)

14.30 Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 Çankaya Üniversitesi-Hatayspor (Ankara)

15.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Kadir Has)

16.30 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Metro Enerji)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fethiye Belediyespor (Altındağ Atatürk)

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Beysu Konyaspor Basketbol (Gemlik)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

21 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.Net (Akhisar Belediye)

15.45 Samsunspor-Finalspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

22 Kasım Pazartesi:

18.00 Mamak Belediyesi-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mamak Belediyesi)