Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Pınar Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

11 Nisan Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

15.15 Türk Telekom-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ankara)

17.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

12 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

21 Nisan Çarşamba:

17.00 Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.15 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akhisar Belediye Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Finalspor-Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

11 Nisan Pazar:

14.00 Bornova Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Nadir Gold İstanbul Basket-BUDO Gemlik (Caferağa)

17.30 Ankara Anadolu Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

12 Nisan Pazartesi:

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kurtdereli)

AA