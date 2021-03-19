Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-TOFAŞ (Fethiye Beşkaza)

15.15 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

20.00 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Mamak Belediyesi)

21 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Şahinbey)

17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22 Mart Pazartesi:

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta (Elazığ İl Özel İdare)

24 Mart Çarşamba:

14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Adana Atatürk)

14.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.00 Global Connect Travel Düzce-Finalspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Yarın:

14.00 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.30 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

21 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Akhisar Belediye)

15.45 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

17.30 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

22 Mart Pazartesi:

16.00 BUDO Gemlik-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

18.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Ankara Anadolu Basket (Gazanfer Bilge)