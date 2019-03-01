Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne 20’nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ise 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Şahinbey)

17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

3 Mart Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor (Cebeci)

20.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Petkimspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.15 Bursaspor-Artvin Belediyespor (Bursa Atatürk)

Yarın:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor (Muradiye)

16.00 Ankara DSİ-Finalspor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Edirnespor-Bandırma Kırmızı (Mimar Sinan)

3 Mart Pazar:

17.00 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Mersin Üniversitesi-A Koleji (Mersin Üniversitesi)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi (Arı Koleji Olimpik)

Yarın:

14.00 Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Urla 12 Eylül)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor (Edremit)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü (Yalova 90. Yıl)

5 Mart Salı:

14.00 Galatasaray Gelişim-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)

AA