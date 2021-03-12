Basketbolda haftanın program

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14 Mart Pazar:

13.00 Türk Telekom-Galatasaray (Mamak Belediyesi)

15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

14 Mart Pazar:

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Bornova Belediyespor-Sigortam.net (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-BUDO Gemlik (Kocaeli Atatürk)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)

17.30 Ankara Anadolu Basket-Akhisar Belediye Basketbol (TOBB ETÜ)

14 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Selçuklu Belediyesi)

15.45 Finalspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Samsunspor-Global Connect Travel Düzce (Mustafa Dağıstanlı)

15 Mart Pazartesi:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kurtdereli)

AA