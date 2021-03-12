Basketbolda haftanın program

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Aliağa Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (ENKA)
15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.30 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
20.00 Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
14 Mart Pazar:
13.00 Türk Telekom-Galatasaray (Mamak Belediyesi)
15.15 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
17.30 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
20.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)
14 Mart Pazar:
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.00 Bornova Belediyespor-Sigortam.net (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
Yarın:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-BUDO Gemlik (Kocaeli Atatürk)
15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)
17.30 Ankara Anadolu Basket-Akhisar Belediye Basketbol (TOBB ETÜ)
14 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Selçuklu Belediyesi)
15.45 Finalspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
17.30 Samsunspor-Global Connect Travel Düzce (Mustafa Dağıstanlı)
15 Mart Pazartesi:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Kurtdereli)
AA