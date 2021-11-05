Basketbolda haftanın maçları

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol- Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)
15.30 Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
20.15 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)
7 Kasım Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka (ENKA)
18.00 Semt77 Yalovaspor- Fenerbahçe Beko (90. Yıl)
20.15 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Yarın:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)
14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)
16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
17.00 Samsunspor-Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Finalspor (Antalya)
15.45 Mamak Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Beysu Konyaspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazar:
14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)
15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)
17.30 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)
8 Kasım Pazartesi:
18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-TED Ankara Kolejliler (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
AA