Basketbolda haftanın maçları

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

7 Şubat Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

20.00 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 Finalspor-Bornova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 BUDO Gemlik-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Gemlik)

7 Şubat Pazar:

14.00 Mamak Belediyesi-Akhisar Belediye Basketbol (Mamak Belediyesi)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket (Kurtdereli)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

8 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (Ahmet Cömert)

Öte yandan, Global Connect Travel Düzce-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol karşılaşması ertelendi.

AA