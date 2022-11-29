Basketbolda derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele bu akşam Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak.





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi Beşiktaş Emlakjet oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ile ligde 14. sırada yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 takımın yer aldığını da hatırlatalım. Yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko ise bu mücadeleyi de kazanıp ligde namağlup ünvanını korumak istiyor.

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Sarı lacivertli ekip Pazar günü yine derbi yaşamış ve Galatasaray Nef ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 91-97 kazanarak 7'de 7 yapmıştı.