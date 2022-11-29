MENÜ

Basketbolda derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bir kez daha derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş Emlakjet, erteleme maçında ligde namağlup lider Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Normal lig fikstüründe 6. hafta oynanması planlanan mücadele bu akşam Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

29 Kasım 2022, Salı 13:30 Son Güncelleme:
- A +
Basketbolda derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mücadele bu akşam Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak. 

İlgili Haberler
Scottie Wilbekin'den Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi Beşiktaş Emlakjet oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ile ligde 14. sırada yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 takımın yer aldığını da hatırlatalım. Yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko ise bu mücadeleyi de kazanıp ligde namağlup ünvanını korumak istiyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko tam gaz! Eski günlere dönüş


Sarı lacivertli ekip Pazar günü yine derbi yaşamış ve Galatasaray Nef ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 91-97 kazanarak 7'de 7 yapmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...