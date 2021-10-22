Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile Amerikan Ulusal Basketbol Birliği ( NBA ) arasında Avrupa Konferansı’nın geliştirilmesi hakkında Avrupa basınında çıkan bazı haberler üzerine FIBA’dan açıklama geldi.

FIBA’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“FIBA, EuroLeague Basketbol Başkanı ve CEO'su ile EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) hissedarlarına yapılan davetin ardından, Avrupa basketbolunun birleştirilmesini tartışmak için Eylül ayı ortasında bir toplantı yapıldığını doğrulamaktadır. Basketbolun büyümesinde kilit rol oynayan ve uzun süredir FIBA ortağımız olan NBA de toplantıya davet edildi ve katıldı. Toplantının ardından, tüm taraflar önümüzdeki aylarda düzenli toplantılar yapma konusunda anlaşmaya vardı.”

Önerilen plan, İspanyol Marca Gazetesi’nde yer alan bir haberde belirtildiği gibi, Afrika'da FIBA ve NBA arasında bir ortak girişim olan BAL (Basketbol Afrika Ligi) modeline dayalı bir lig oluşturulmasını içermemekte olup, FIBA, Avrupa basketbolu için bir çözüm bulma konusunda ana oyuncuları bir araya getirerek somut bir adım atmıştır.