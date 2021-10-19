Karşılıklı sayıların olduğu mücadelenin ilk 5 dakikası 13-11 Türk Telekom’un üstünlüğüyle geçildi. Hunter ve Ginat’ın sayıları ile Cummings’in dış atışlarına Perez, Dorukhan Engindeniz ve Harrison ile cevap veren Türk Telekom, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından Ellis’in sayılarıyla etkili olmaya çalışan Türk Telekom’a Ho You Fat ile arka arkaya bulduğu üçlüklerle cevap veren Boulogne Metropolitans 92, mücadelenin 15’inci dakikasını 34-28 önde bitirdi. Bu dakikadan sonra pota altından Samet Geyik ve Berk Demir ile sayılar bularak farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom, Ho You Fat ile Cummings’in sayılarına engel olamadı. Boulogne Metropolitans 92, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, mücadelenin 25’inci dakikası 49-44 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Ginat, Mcrae ve Konate üçlüsüyle farkı açmaya çalışan Boulogne Metropolitans 92’ye Türk Telekom; Perez, Dorukhan Engindeniz ve Ellis ile karşılık verdi. Üçüncü periyot, 53-52 Boulogne Metropolitans 92 üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan ve boyalı alanda sert savunma yapan Türk Telekom, Dorukhan Engindeniz ve Ellis’in sayılarıyla 9-0’lık seri yakaladı, 32. dakikada skoru 61-53’e getirdi. Konuk ekibin Cummings, Ginat ve Konate ile bulduğu sayılara Berk Demir, Harrison ve Perez ile karşılık veren Türk Telekom, maçı 73-65 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Stanislav Valeev (Rusya)

Türk Telekom: Perez 18, Harrison 5, Samet Geyik 10, Dawkins 3, Johnson 6, Berk Demir 7, Ellis 12, Dorukhan Engindeniz 12, Can Uğur Öğüt

Boulogne Metropolitans 92: Cummings 26, Konate 5, Hunter 4, Ginat 10, Mcrae 2, Hornsby, Michineau, Halilovic 2, Ho You Fat 12, Boungou-Colo 4 ,

1. Periyot: 24-22

Devre: 36-42

3. Periyot: 52-53

ANKARA (AA)