Basketbol Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak.
Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
21.00 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)
12 Şubat Salı:
19.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
21.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
İSTANBUL (AA)