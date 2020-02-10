Basketbol Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Kupada çeyrek final müsabakaları, Basketbol Süper Ligi’nin ilk devresini ilk 8 sırada bitiren Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom arasında oynanacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

21.00 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

12 Şubat Salı:

19.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

21.00 Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)





İSTANBUL (AA)