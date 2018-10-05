Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekipleri Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 88-79 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın çekişmeli başlayan ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 20-17 üstün kapatan taraf oldu.
İkinci çeyrekte Afyon, etkili oyunuyla öne geçmeyi başarsa da ilk yarı, 32-31 Bahçeşehir üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü çeyrekte skor avantajını yakalayan ev sahibi ekip, son çeyreğe 60-53 üstün girdi.
Son çeyreğin bitimine 4:31 kala skor 71-71'e gelse de Bahçeşehir Koleji, son bölümde yıldızlarının etkili oyunuyla karşılaşmadan 88-79'luk skorla galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Quino Colom 32 sayıyla maça damga vururken Andy Rautins 17, Emir Preldzic 13 sayıyla oynadı. Marcus Slaughter da maçı 9 sayı, 11 ribaunt ile tamamladı.
Afyon Belediyespor'da Earl Calloway 19 sayıyla takımının en skoreri olurken Tyrus McGee 15, Marcus Knight 11 sayı üretti.