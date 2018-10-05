Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Bahçeşehir, Afyon'u mağlup etti: 88-79

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekipleri karşı karşıya geldi ve Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 88-79 mağlup etti.

05 Ekim 2018, Cuma 20:52
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekipleri Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor karşı karşıya geldi. 

Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 88-79 mağlup etmeyi başardı. 

Karşılaşmanın çekişmeli başlayan ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 20-17 üstün kapatan taraf oldu. 

İkinci çeyrekte Afyon, etkili oyunuyla öne geçmeyi başarsa da ilk yarı, 32-31 Bahçeşehir üstünlüğüyle sona erdi. 

Üçüncü çeyrekte skor avantajını yakalayan ev sahibi ekip, son çeyreğe 60-53 üstün girdi. 

Son çeyreğin bitimine 4:31 kala skor 71-71'e gelse de Bahçeşehir Koleji, son bölümde yıldızlarının etkili oyunuyla karşılaşmadan 88-79'luk skorla galip ayrıldı. 

Bahçeşehir Koleji'nde Quino Colom 32 sayıyla maça damga vururken Andy Rautins 17, Emir Preldzic 13 sayıyla oynadı. Marcus Slaughter da maçı 9 sayı, 11 ribaunt ile tamamladı. 

Afyon Belediyespor'da Earl Calloway 19 sayıyla takımının en skoreri olurken Tyrus McGee 15, Marcus Knight 11 sayı üretti. 


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