Basketbol Süper Ligi'nde Türkiye Kupası'na katılacak son takım bugün belli olacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde tamamlanan ilk yarıyı ilk 8 sırada bitiren takımlar, 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:40
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Basketbol Süper Ligi'nde Türkiye Kupası'na katılacak son takım bugün belli olacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde tamamlanan ilk yarıyı ilk 8 sırada bitiren takımlar, 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, Efes, Tofaş, Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep kupaya gitmeyi garantilerken 8.sıradan gelecek ve son bileti kapacak takımı bugünkü Arel Üniversitesi B.Çekmece- Darüşşafaka maçı belirleyecek.

Daçka kazanması durumunda, 8 takım arasına yer alıp, Kanarya’nın rakibi olacak. Yeşil-Siyahlılar kaybederse bu hakkı Bahçeşehir Koleji elde edecek. 

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