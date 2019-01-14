Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde tamamlanan ilk yarıyı ilk 8 sırada bitiren takımlar, 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazanacak.
Fenerbahçe, Efes, Tofaş, Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep kupaya gitmeyi garantilerken 8.sıradan gelecek ve son bileti kapacak takımı bugünkü Arel Üniversitesi B.Çekmece- Darüşşafaka maçı belirleyecek.
Daçka kazanması durumunda, 8 takım arasına yer alıp, Kanarya’nın rakibi olacak. Yeşil-Siyahlılar kaybederse bu hakkı Bahçeşehir Koleji elde edecek.