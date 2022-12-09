Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetle tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka ile son 2 maçını kaybeden Aliağa Petkimspor, yarın İzmir derbisinde rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP 250 ve 350 TL olarak açıklandı.

Geçen hafta Anadolu Efes'i deplasmanda 2 uzatma sonucunda 112-111 mağlup eden Karşıyaka, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'a evinde 89-80 mağlup olmuştu. Petkimspor ise art arda Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti. Ligde Kaf-Kaf'ın 8 maçta 5 galibiyeti, Petkim'in ise 9 maçta 4 galibiyeti bulunuyor.