Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
18.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji (Ayhan Şahenk)
20.15 Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
14 Kasım Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.15 Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Fethiye Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fethiye Beşkaza)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Kurtdereli)
14 Kasım Pazar:
14.00 Sigortam.net-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Cebeci İBB)
15.45 Finalspor-Mamak Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
15 Kasım Pazartesi:
18.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Antalya)