NBA 'de Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Carmelo Anthony, yeni sezonda herhangi bir takımla anlaşma imzalamamıştı. 38 yaşındaki yıldızın kariyerine Basketbol Süper Ligi'nde devam etme ihtimali gündeme geldi.

Muhteşem kariyer

Carmelo Anthony, 2002-03 sezonunda NCAA'de sadece bir sezon oynamış ve Syracuse ile şampiyonluğa ulaşırken Final Four'un da en değerli oyuncusu olmayı başarmıştı. Ardından NBA tarihinin en dikkat çekici 2003 Draftı'nda LeBron James ve Darko Milicic'in ardından 3. sırada Denver Nuggets tarafından seçilmişti.

NBA kariyerinde Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları altında mücadele eden Carmelo Anthony, 10 kez All-Star olmayı başardı. 2013'te New York formasıyla NBA'de sayı krallığına ulaştı. ABD Milli Takımı ile de 3 kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almayı başardı.

Gündemi sarsacak transfer

Carmelo Anthony iddialarını gündeme getiren ilk söylenti Radyospor programcısı Eyüp Yıldız'dan geldi. Yaptığı açıklamada Yıldız, "Öyle bir oyuncu Galatasaray 'a önerildi ki, olursa bütün dünya basketbolda Galatasaray'ı konuşur. Çok büyük bir oyuncu, şu an bir takımı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Dylan Ennis'ten paylaşım

İddiaları güçlendiren isim ise Galatasaray'ın ABD'li oyuncularından Dylan Ennis oldu. 30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından Carmelo Anthony'nin Galatasaray forması giymiş montajlı fotoğrafını paylaştı. Ennis'in paylaşımında fotoğrafın üzerinde iki çift göze yer verildi.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kadrosundaki yabancılardan Raymar Morgan ve Braian Angola ile yollarını ayırmıştı.