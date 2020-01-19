Basketbol Süper Ligi’nde All-Star günü

Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarının sahne alacağı ING All-Star 2020, bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Tivibu Spor 2 ve A Spor’un yayınlayacağı etkinlikte yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının ardından saat 16.30’da All-Star maçı oynanacak.

Kırmızı Takım’ın kaptanlığını Anadolu Efes’ten Larkin, antrenörlüğünü ise Ergin Ataman yapacak. Daha önce bu takımda olacağı açıklanan Galatasaray’dan Yiğit Arslan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, yerine takım arkadaşı Harrison alındı.

Beyaz Takım’ın başında Ufuk Sarıca, kaptan olarak da Fenerbahçe’den Nando De Colo yer alacak.

All-Star’da şarkıcı Ben Fero, mini bir konser verecek.