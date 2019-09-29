Basketbol Süper Ligi’nin ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 92-85 yendi.

İlk çeyreği 15-15 eşitlikle biten karşılaşmanın devresini Yeşil-Siyahlılar 1 sayı 40-39 önde kapattı.

İkinci yarıda iki ekip de pota altından sayılar üretirken, hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran Daçka hızlı hücumlarla üst üste sayılar buldu ve farkı yakaladı: 62-55.

Son bölümde Daçka üçlükleriyle Büyükçekmece’nin geri dönüşüne izin vermedi ve karşılaşmayı 85-92 kazandı.