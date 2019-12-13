Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray
15.15 OGM Ormanspor - Tofaş
17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
15 Aralık Pazar
13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol
15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
17.30 İTÜ BB - Türk Telekom
20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor
İHA