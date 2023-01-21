Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 80 - Pınar Karşıyaka: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında evinde Pınar Karşıyaka’yı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Berk Kurtulmuş xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Cecil Williams xx 6, Ricky Tarrant xx 14, Cruz xxx 20, Anosike xx 14, Mustafa xx, Erdi xx 6, Selim xx 15, Roberson xx 5, Ogün x, Berkay x, Tolga x, Ata x
Başantrenör: Hakan Demir
Pınar Karşıyaka: Berkan xx 3, Kuzminskas xxx 17, Angola xxx 20, Delgado xxx 12, Brown xx 8, McCollum xx 15, Thomas Akyazılı x, Deniz 1 x, Efe x, Mert x, Dusan x, Ali Efe x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-27 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 43-41 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 62-61 (Manisa BBSK lehine)