‘Kazandığımızı spora aktarıyoruz’

İddaa sektöründe sponsorluk denince ilk akla gelen marka olarak, bunların spora ve markanıza ne gibi değerler kattığını düşünüyorsunuz?

“Misli.com olarak öncelikli hedefimiz; spordan kazandığımız geliri spora yatırmak ve üyelerimize avantaj sağlayacak, rakiplerimizden fark yaratacak, misli.com’u tercih sebebi olarak görecekleri ayrıcalıklar sağlamak. Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığımız misli.com Sultanlar Ligi isim sponsorluğu anlaşması ile hem misli.com Sultanlar Ligi’nin hem de AXA Sigorta Efeler Ligi’nin dijital yayın haklarının sahibiyiz. Resmi yayıncı kuruluşun TV’de yayınladığı ve yayınlamadığı tüm maçları misli.com web ve mobil uygulamadan canlı ve ücretsiz yayınlıyoruz. Aynı şekilde TBF ile bu sezon imzalanan ING Basketbol Süper Ligi ana sponsorluğu anlaşması ile ING Basketbol Süper Ligi’nin tüm maçları yine misli.com web sitesinden ve mobil uygulamadan ücretsiz ve canlı yayınlanıyor.”

‘Beşiktaşlılar’a özel kampanya’

Beşiktaş resmi bahis sponsorusunuz. Beşiktaş’a özel bir de kampanyanız var. Detayları nelerdir?

“Hem Beşiktaş’a hem Türk sporuna hem de taraftarlara destek vermeye devam ediyoruz. “Misli.com’da Oyna Hem Sen Kazan Hem de Takımın Beşiktaş Kazansın!” mottosuyla yola çıktık, bu mottoya özel bir kampanya oluşturduk ve misli.com’a yeni üye olan Beşiktaşlılar’a özel, kupon yapan herkese hem 10TL kazanma hem de Beşiktaş’a 10TL katkıda bulunma imkanı sunduk. Kampanyayla ilgili güzel geri dönüşler ve katılımlar alıyoruz. Kulüp de kampanyaya katılımı destekliyor.”

'İsmimizin Sultanlarımızla yan yana anılmasından onur duyuyoruz'

Misli.com olarak geçen sezon Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru oldunuz. Neden bu ligi seçtiniz?

“Sultanlar Ligi şüphesiz uluslararası anlamda Türkiye’yi en başarılı şekilde temsil eden, her yıl ülkemize yeni başarılar getiren bir lig. Misli.com olarak sponsorluktan ve ismimizin Sultanlarımızla yan yana anılmasından onur duyuyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu yüzden geçen sene 2 yıllığına imzalanan anlaşmayı bu sezon başlamadan 4 sene olarak uzattık. 4 yıl boyunca Sultanlar Ligi, misli.com Sultanlar Ligi olarak anılmaya devam edecek.”

‘Misli.com’a üye olmak yeterli’

TBF ile yaptığınız anlaşmanın sizin için önemi nedir?

“Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile ING Basketbol Süper Ligi Ana Sponsorluğu, Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi Ana Sponsorluğu ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi İsim Sponsorluğu anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile kullanıcılarımıza ayrıcalık sağladığımız, rakiplerimizden fark yarattığımız en önemli konu az önce de belirttiğim gibi ING BSL’nin dijital yayın haklarına sahip olmamız ve iki sene boyunca ING Basketbol Süper Ligi’nin tüm maçlarının misli.com uygulamasından ve web sitesinden canlı ve ücretsiz yayınlanacak olması. Basketbol severlerin bunun için sadece misli.com’a üye olmaları yeterli olacak.”

‘Tarihte bir ilk yaşandı’

Türkiye Basketbol Ligi’ne isim sponsoru oldunuz. Basketbol tarihinde ilk kez TBL’de isim sponsorluğu yapıldı. Düşünceleriniz neler?

“2seneboyuncaTürkiye Basketbol Ligi, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi olarak anılacak. Tarihinde ilk defa isim sponsoru alan bu ligi desteklemekten, sadece üst liglere değil alt liglere de destek vermeyi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Her zaman spor ve sporcunun sponsorluklarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Tarihi bir imza atmış olduk, buda ayrı bir gurur ve mutluluk.”

‘Seyirciyi coşturmak istiyoruz’

Bu sene ING Basketbol Süper Ligi’nde,“Misli.com Haftanın Maçı” konseptini görüyoruz. Detaylar nedir?

“Misli.com Haftanın Maçı bu yıl TBF ile ortak karar vererek oluşturduğumuz bir konsept. Her hafta bir maç belirliyoruz ve o maçta; maç önünde ve periyod aralarında dans şovları ve seyirciyi de dahil ettiğimiz ödüllü oyunlarla etkinlikler yapıyoruz. Pandemiden sonra bu sezon salonların seyirci ile buluşmuş olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında devam ettirmeyi hedeflediğimiz bu konseptin amacı, bu kavuşmayı daha eğlenceli hale getirebilmek, coşkuyu artırmak.”

‘Süper Oran, büyük ayrıcalık’

Misli.com’un önümüzdeki dönem de hayata geçirmeyi düşündüğü proje ve çalışmalar nelerdir?

“Son dönemde bizi çok heyecanlandıran, çok güzel geri dönüşler aldığımız, Süper Oran kampanyamızı hayata geçirdik. Süper Oran ile oranlar misli.com’da daha yüksek. Her hafta belirlediğimiz maçlarda oranları normale göre daha yüksek oranlarla bahis severlere sunuyoruz. Örneğin normalde 1.70 olan beraberlik oranı misli.com’da 1.80. Üstelik misli.com’a üye olan herkes bu kampanyaya katılım gösterebiliyor ve süper oranlardan faydalanabiliyor. Daha yüksek oranları misli.com üyelerine sunabilmek, gerçekten sektörde yaratılmış büyük bir fark ve misli.com üyelerine sunulmuş büyük bir ayrıcalık. Ayrıca illegal bahis ile mücadele adına da devrim niteliğinde bir kampanya olduğunu düşünüyoruz.”