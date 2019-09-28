Basketbol Süper Ligi başlıyor

Basketbolda bu yıl 16 takımın katılımıyla oynanacak Basketbol Süper Ligi’nde 54. sezon heyecanı bugün başlayacak.Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tüm sezonlarda yer aldığı ligde Bursaspor ve OGM Ormanspor ilk defa mücadele edecek.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Basketbol Süper Ligi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in mücadelesiyle başlayan potada lig özlemi sona eriyor. Ligde yeni sezon bugün oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 1966-1967’de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi’nde 54. sezonu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un çekilmesine rağmen Sigortam.net İTÜ’nün katılımıyla 16 takımla oynanacak. Sezonun ilk yarısı 3-6 Ocak 2020’de oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

10-13 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde tamamlanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8’e girecek takımlar Play-Off’a yükselecek. Play-Off serilerinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alan takımlar, tur atlayacak. Final müsabakalarında ise 4 galibiyet alan ekip, sezonun şampiyonu olacak. Ligin son iki sırasında yer alan takımlar küme düşecek.

Son şampiyon açılışı kupayla yaptı

Sezona çarşamba akşamı Fenerbahçe’yi 79-74 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı alarak başlayan Anadolu Efes geçen sezon,final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 yenerek 10 yıl sonra lig şampiyonluğuna uzanmıştı. Lacivert-Beyazlılar aynı zamanda 14 kez ile ligin en çok şampiyonluk kazanmış takımı konumunda. Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ise 2016, 2017 ve 2018’de üst üste 3 şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler’in bu serisini Efes bozmuştu. Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan’ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 2013, Siyah- Beyazlılar ise 2012’de en son şampiyonluklarını kazanmışlardı.

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