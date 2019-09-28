Basketbol Süper Ligi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes’in mücadelesiyle başlayan potada lig özlemi sona eriyor. Ligde yeni sezon bugün oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 1966-1967’de 12 takımın katılımıyla başlayan Basketbol Süper Ligi’nde 54. sezonu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un çekilmesine rağmen Sigortam.net İTÜ’nün katılımıyla 16 takımla oynanacak. Sezonun ilk yarısı 3-6 Ocak 2020’de oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

10-13 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde tamamlanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8’e girecek takımlar Play-Off’a yükselecek. Play-Off serilerinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alan takımlar, tur atlayacak. Final müsabakalarında ise 4 galibiyet alan ekip, sezonun şampiyonu olacak. Ligin son iki sırasında yer alan takımlar küme düşecek.

Son şampiyon açılışı kupayla yaptı

Sezona çarşamba akşamı Fenerbahçe’yi 79-74 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı alarak başlayan Anadolu Efes geçen sezon,final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 yenerek 10 yıl sonra lig şampiyonluğuna uzanmıştı. Lacivert-Beyazlılar aynı zamanda 14 kez ile ligin en çok şampiyonluk kazanmış takımı konumunda. Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ise 2016, 2017 ve 2018’de üst üste 3 şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler’in bu serisini Efes bozmuştu. Galatasaray ile Beşiktaş Sompo Japan’ın şampiyonluk hasretleri sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 2013, Siyah- Beyazlılar ise 2012’de en son şampiyonluklarını kazanmışlardı.