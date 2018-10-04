Basketbol Süper Ligi 53 yaşına giriyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 53. sezon, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Anadolu Efes, geride kalan 52 sezonda, 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, 9 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.

- Fenerbahçe’nin 9 şampiyonluğu var

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe’nin toplamda 9 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen’e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray’a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes’i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan’a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son olarak geçen sezon play-off finallerinde TOFAŞ’ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.

- Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe’ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen’e 2-1’lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe’yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit’e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.

- Beşiktaş’ın 2 şampiyonluğu var

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray’ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes’e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

- Eczacıbaşı da 8 kez şampiyon oldu

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

- İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi’nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ’ın ikişer, Muhafızgücü’nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

- Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 52 yılın şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe Ülker

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 Fenerbahçe Doğuş

AA