Basketbol sohbetleri Uludağ’ın zirvesinde

Milliyet Gazetesi Yazarı Ümit Avcı’nın moderatörlüğü üstlendiği sohbette, Fanatik Gazetesi Yazarı Gökhan German, basketbol yazarı Gökhan Türe ile TBF Merkez Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Kennerman da konuşmacı olarak yer aldı.

Bursa basketbolunun genel sorunları konuşulurken, gelecek sezondan itibaren iki takımın şehirde yeniden basketbol sevgisini en üst düzeye çıkaracağının ve tesis konusunda yeni hamleler yapılması gerektiğinin altı çizilirken, milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım’a, hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın çok kritik sınavları öncesindeki son durumlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Yıldırım, her iki ekibimizde de ilk hedefin Olimpiyatlar’a katılma hakkı olduğunun altını çizerken, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirerek şampiyonalara kadar tam olarak hazır hale geleceklerini belirtti.

Ömer Faruk’tan haber yok!

Ligimizdeki yabancı kuralının değişmesi nedeniyle artık oyuncu havuzumuzun daha da genişlediğini ve bunun avantajını yaşacaklarını ifade eden Yıldırım, NCAA’de forma giyen ancak bu sezonu oynamadan geçiren Ömer Faruk Yurtseven’in de aday kadro listesinde adının olacağını ancak genç oyuncuya milli takım heyeti olarak henüz ulaşamadıklarını, bu nedenle kadroda bulunup bulunmayacağını net olarak söyleyemeyeceğini de ifade etti.