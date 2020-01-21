Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne Amerika’dan yeni yatırımcı

FIBA, deneyimli spor ve medya yatırımcılarının desteklediği bir ABD kuruluşu olan GCBH LP ile BCL’yi bir üst seviyeye taşımak ve Avrupa ile diğer kıtalardaki kulüp turnuvalarını yeniden şekillendirmek amacıyla, stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

İmzalanan stratejik ortaklık anlaşmasına göre FIBA ve GCBH, BCL'deki ortaklıklarını müşterek olarak ellerinde tutmak için, FIBA'nın sahip olduğu ve kontrol ettiği FIBA ClubCo adlı yeni bir kuruluş oluşturdu. GCBH ve FIBA, eşit finansman sağlamak ve BCL’de taraftarlar, oyuncular, kulüpler adına rekabeti daha da geliştirerek ticarileştirmek amacıyla BCL'ye teknik bilgi sağlamak için, Türkiye’nin de dahil olduğu 11 Avrupa Ulusal Basketbol Ligi ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile ortaklık kuracak. Buna ek olarak, FIBA ClubCo, yenilenen Kıtalararası Kupa ile gelecekte muhtemel diğer uluslararası kulüp müsabakalarını düzenleyip geliştirecek.

GCBH bu ortaklığa, önemli finansal sermaye ve kaynakların yanı sıra; medya, yayıncılık, dijital haklar, sporun ticarileştirilmesi, sponsorluk ve yatırım alanlarında uzmanlık getirecek. GCBH; Carlyle Grup, Carmichael Partners, Carousel Capital ve Forstmann Little & Co'da 25 yıldır üst düzey görevlerde bulunan özel sermaye endüstrisi emektarı Brian Bailey ve uzun süre medya yöneticiliği yapmış, 6 yılı CEO olarak olmak üzere 25 senesini Warner Bros.’da geçiren basketbol tutkunu Kevin Tsujihara tarafından yönetiliyor. GCBH, ayrıca, üst düzey endüstri pozisyonlarına sahip seçkin bir grup yatırımcı ve işletme ortakları tarafından da destekleniyor.

Amerikalı yatırıcımlarla gerçekleşen bu anlaşma, BCL’nin Avrupa’da ilerleme konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha kanıtlarken, uzun vadede sürdürülebilir bir organizasyon olacağını gösteriyor ve FIBA’nın dünya çapındaki kulüp turnuvalarına yatırım yapma taahhüdünü de doğruluyor. Ayrıca, daha önce NBA ile de çalışmış olan yatırımcılarla çalışmak, FIBA ve BCL’nin NBA ile iyi ilişkilerini sürdürdüğünün de bir göstergesi.

FIBA Başkanı Hamane Niang, “Basketbol Afrika Ligi için NBA ile yaptığımız ortaklığın ardından, bu kez BCL ve Kıtalararası Kupa'ya odaklanmış olan kulüp müsabakalarımız için bir başka önemli anlaşma daha imzalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “FIBA, ulusal federasyonlarımız, liglerimiz ve kulüplerimiz için önemli bir gün. FIBA, Avrupa ve diğer kıtalardaki kulüplere gelişmeleri için bir platform sunma taahhüdünü doğrulamaktadır. Medya uzmanlığına sahip bir grup önde gelen yatırımcı, uluslararası kulüp turnuvalarını şekillendirecek stratejik hedefe ulaşmamızda bize önemli ölçüde yardımcı olacak” açıklamasında bulundu.

BCL CEO’su Patrick Comninos ise, “Bu yeni ortaklık ve ilk yatırım, BCL'nin sürekli büyümesinde ve en üst düzeyde rekabetçi bir ortam sunma misyonunda önemli bir adımdır. Brian ve Kevin gibi deneyimli endüstri liderlerinin, kulüp basketbolunun Avrupa'da sahip olduğu büyüme potansiyeli hakkındaki vizyonumuzu paylaşmasından çok memnunuz” dedi.