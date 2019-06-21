Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 4 Türk takımı mücadele edecek

BCL, 2019-2020 sezonunda BCL’de mücadele edecek takımları açıkladı. Yapılan açıklamada normal sezona direkt katılacak 24 takım duyurulurken, listede Türkiye’den dört takım yer aldı. Geçtiğimiz sezon BCL’de yer alan Beşiktaş Sompo Japan ile Banvit gelecek sezon da burada devam edecek olup, Türk Telekom ile Gaziantep Basketbol da BCL’de mücadele edecek diğer Türk takımları oldu.

Normal sezonda yer alacak 24 takımdan 23'ü yerel liglerinin play-offlarında oynadı ve 18'i ligi ilk 5'de bitirdi. Bu sonuçlarla, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü sezonu şu ana kadar düzenlenen en güçlü rekabete sahip olacak. Ayrıca, 2019-20 Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 28 farklı Avrupa ülkesini temsil eden 48 kulüp arasında en az 16’sı yerel liglerinin mevcut şampiyonu konumunda. BCL’in eleme turları 17 Eylül'de, normal sezon ise 8 Ekim’de başlayacak.

BCL’de bu yıl eleme turlarından gelecek 8 takımın, doğrudan katılacak 24 kulüple birleşmesi ile toplam 32 takım normal sezonda mücadele edecek. Takımlar 8’erli dört gruba dağıtılacak, grubunu ilk dörtte bitiren takımlar Son 16 Turu’na yükselecek. Kulüplerin taleplerini dinleyen BCL, talep üzerine 2019-2020 sezonundan itibaren, Son 16 Turu ve Çeyrek Final maçlarının üç maç üzerinden oynanmasına karar verdi. Çeyrek finallerin ardından da Dörtlü Final’e kalan takımlar belli olacak. BCL’in şampiyonu ise toplam 1 milyon avro tutarında para ödülü kazanacak.

BCL’de yer alacak takımlar şu şekilde;

Normal Sezon (alfabetik olarak)

AEK (GRE), Anwil Wloclawek (POL), Banvit (TUR), BAXI Manresa (ESP), Beşiktaş Sompo Japan (TUR), Brose Bamberg (GER), CEZ Nymburk (CZE), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA) Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (FRA), Filou Oostende (BEL), Gaziantep (TUR), Hapoel Bankası Yahav Jerusalem (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Iberostar Tenerife (ESP), JDA Dijon (FRA), Neptunas Klaipeda (LTU), PAOK (GRE), Peristeri Vikos Cola (GRE), Rasta Vechta (GER), Sig Strazburg (FRA), Tecnyconta Zaragoza (ESP), Türk Telekom (TUR), UNET Holon (ISR), VEF Riga LAT).

Eleme Turları (alfabetik olarak)

1. Tur (8 takım 2. Tur için hak kazanacak):

Bakken Bears (DEN), Balkan Botevgrad (BUL), CSM CSU Oradea (ROU), Donar Groningen (NED), Fribourg Olimpic (SUI), Macaristan Şampiyonu, Inter Bratislava (SVK), Kapfenberg Bulls (AUT), Karhu Basket Kauhajoki ( FIN), Keravnos (CYP), Kiev Basket (UKR), Legia Varşova (POL), Mornar Bar (MNE), Södertälje Kings (SWE), Tsmoki-Minsk (BLR), Z-Mobile Priştine (KOS).

2. Tur (8 takım Normal Sezon’da devam edecek):

Lietkabelis (LTU), Nizhny Novgorod (RUS), Openjobmetis Varese (ITA), Polski Cukier Torun (POL), San Pablo Burgos (ESP), Telekom Baskets Bonn (GER), Telenet Giants Antwerp (BEL), Ventspils (LAT).



