Karşılaşmaya temsilcimiz Türk Telekom çok kötü başladı. Hücumda skor üretmekte zorlanan Başkent ekibi savunmada da Andrey Vorontsevich’i durdurmakta zorlanınca rakibinin 10-0’lık bir seriyle maça başlamasına engel olamadı. Maçtaki ilk sayılarını Sam Dekker’in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom, ilk çeyrekte oyunu dengelemeye çalışsa da ilk çeyreği 28-20 geride tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk üç dakikası başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Başkent ekibi Johnny O’Bryant ile hücumda etkili olmaya çalışsa da çeyreğin sonunda oyundan düştü ve rakibinin farkı açmasına engel olamadı. Nizhny Novgorod, Kasey Shepherd ile hücumda skor üretirken farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Ev sahibi ekip çeyreğin son bölümünü çok üstün oynarken soyunma odasına 52-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Johnny O’Bryant’ın sayılarıyla başlayan Türk Telekom farkı kapatarak maça ortak olmak istese de başaramadı. Ev sahibi ekip Anton Astapkovich ve Kasey Shepherd ile hücumda çok etkili olurken farkı 21’e kadar çıkardı: 64-43. Temsilcimiz Türk Telekom çeyreğin sonunda Muhammed Baygül ile skor üretmeye çalışsa da farkı kapatamadı ve son 10 dakikaya Nizhny Novgorod’un 76-57’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekip son çeyrekte de farkı korudu ve Türk Telekom’un geri dönmesine izin vermedi. Karşılaşmayı Nizhny Novgorod 96-82’lik skorla farklı kazandı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 28-20

2. çeyrek: 52-36

3. çeyrek: 76-57

4. çeyrek: 96-82

(Eurohoops)