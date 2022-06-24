Basketbol Şampiyonlar Ligi dijital alanda büyümeye devam ediyor

BCL sadece Bilbao’da gerçekleşen Dörtlü Finalde 6 milyondan fazla video görüntülenme oranına ulaştı ve paylaşılan içerikler 7,7 milyon kişiye ulaştı.

BCL Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok ve YouTube sayfalarındaki toplam takipçi sayısı 2,44 milyona yükseldi. BCL’nin resmi internet sitesi www.championsleague.basketball ise 2021-22 sezonu süresince 5,5 milyona yakın ziyaret aldı. BCL’in Instagram platformundaki takipçi sayısı tek başına, geçen sezona göre yüzde 11 yükseldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos, konuyla ilgili, “BCL’in sosyal medyadaki büyük başarısını görmekten son derece mutluyuz. Sezon sonunda, çeşitli platformlarda BCL'in 2,5 milyona yakın takipçisi var. Tik-Tok kanalımızın yakın zamanda gerçekleşen lansmanı dikkat çekiciydi ve bu kanal da büyümemize büyük katkı sağlıyor. Toplamda altı sezonun dijital çıktısı etkileyici. Böyle bir başarıdan gurur duyuyoruz ve bu kadar çok basketbolseverin içeriklerimizi takdir ettiğini ve bunlarla etkileşime girdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

BCL’de yer alan takımlarda oynayan sporcuların bazılarının görüşleri ise şu şekilde:

“Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni seviyorum. Bildiğiniz gibi BCL'de üç farklı sezon oynadım. Genel olarak harika bir lig olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki diğer liglere kıyasla sosyal medya konusunda bence en iyisi sizsiniz.”

DeVaughn Akoon-Purcell, Galatasaray NEF

“Dijital taraf, BCL’de parçası olduğum her şey kadar iyiydi. Akıllara durgunluk veriyordu çünkü oyunu, oyuncuları tanıtmak ve insanları eğlendirmek için farklı yollar bulmaya devam ettiler.”

Chima Moneke, BAXI Manresa

“Şampiyonlar Ligi sosyal takımı Avrupa'nın en iyisi! Harikasınız, Dörtlü Final deneyimini oyuncular için eğlenceli hale getirdiniz ve isteklerimize her zaman cevap veriyorsunuz.

Kyle Wiltjer, Lenovo Tenerife