Basketbol sahasında bir “CİNS”

Şehrin dört bir yanına yaptığı grafiti eserleri ile tanınan sanatçı Cins, Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı’nın lig maçlarını oynadığı Ayhan Şahenk Spor Salonu pota arkasında bulunan 25 metrelik dev duvarı, ağırlıklı olarak Daçka’nın renkleri olan siyah ve yeşil tonlarını kullanarak kara panterlerle renklendirdi.

Türk basketbolunun köklü ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ev sahibi olarak rakiplerini ağırladığı Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda yeni imajına Cins’le kavuştu. Cins, Ayhan Şahenk’in pota arkasında bulunan dev duvarı, ağırlıklı olarak Daçka’nın siyah-yeşil renkleriyle boyayarak, sekiz adet kara panteri, kendi doğal ortamları olan Yağmur Ormanları’ndaymış gibi resmetti. Bu grafiti ile sokak duvar boyamaları sanatını basketbol sahasına taşımak, sporla sanatın ne denli örtüştüğünü ve ortak alanları olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Cins’in yaptığı grafiti çalışmalarına takımın ünlü oyuncularından Jeremy Evans da destek verirken, çalışma sonrası, Darüşşafaka Tekfen'in diğer oyuncuları Michael Eric ve Stanton Kidd de panterlerle kaplanan duvarın önünde poz verdi. Geleceğin kara panterleri olan Daçka’nın altyapı oyuncuları ise Daçka efsanesini duvara resmeden Cins’le hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Cins hakkında…

Katıldığı sergilerde ve ürettiği işlerinde ‘cins’ takma ismini kullanan sanatçı, çalışmalarında küçük yaşlarda etkilendiği çizgi film karakterlerinden, erken yaşlarda tanıştığı grafiti kültürüne; pop-art’tan sürrealizme kadar uzanan bir yelpazeden besleniyor. Sanatçı eserlerini şu şekilde ifade ediyor: “Kimi zaman bir bütünü oluşturan, kimi zaman ise birbirinden bağımsız olarak parçalara ayrılan organik formlara benzer benim eserlerim. Et, kemik çağrışımlı bu formları ile; aslında bizlere ait olmayan ama çok da yabancı olmadığımız hissiyatı sağlamayı ve bu altyapı üzerine kurulu, kimi zaman soyut, kimi zaman sürreal hikayeler, hisler sunmayı hedefliyorum”