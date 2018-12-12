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Basketbol Okullar Arası Genç A Kızlar il Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Genç Kızlar (A) Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 15:49
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Basketbol Okullar Arası Genç A Kızlar il Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Genç Kızlar (A) Basketbol İl Birinciliği tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 5 okul takımından toplamda 60 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakalarda 1. Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, 2. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi, 3. Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve 4. Özel Sare Anadolu Lisesi oldu.

Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

İHA

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