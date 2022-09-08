2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım 'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı. A Milli Takımımız, A Grubu'nda Avrupa devi İspanya ile grup liderliği için karşılaştı. 12 Dev Adam baş başa mücadele ettiği müsabakada maçı son topa kadar taşıdı fakat milliler sahada 72-69 mağlup ayrıldı. Milliler turnuvada 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubunu ikinci tamamladı. Son 16 maçını Berlin'de oynayacak millilerin rakibi Fransa oldu.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndan çıkan takımlar, B Grubu'nda tur atlayan ekipler çapraz olarak eşleşti. Kalan diğer 4 eşleşme ise oynanacak maçların ardından belli olacak.

İki grupta da maçların tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

İspanya-Litvanya

Türkiye-Fransa

Karadağ-Almanya

Belçika-Slovenya

LARKİN'İN MR'I ÇEKİLECEK

Maç sonunda konuşan Başantrenör Ergin Ataman, A Milli Takım'da Shane Larkin'in bu gece İstanbul'a gideceğini ve sakatlığı nedeniyle MR çekileceğini açıkladı. Ataman şu ifadeleri kullandı; "Shane Larkin bu akşam İstanbul'a dönecek. MR'a girecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil."

ATAMAN: DAĞLAR KADAR FARK VAR

"Berlin'deki maçlar zorlu olacak. Bu gruptaki seviyeyle oradaki seviye arasında dağlar kadar fark var. Rakibimizin kim olacağını bilmiyorum ancak kim olursa olsun favorilerden biri olacak. Bizim hedefimiz taraftarımızın vereceği destekle çeyrek finale kalmak."

KORİDORDA FURKAN'A SALDIRDILAR

Avrupa Şampiyonası A Grubu maçlarında ev sahibi Gürcistan ile A Milli Basketbol Takımımız arasındaki karşılaşma sırasında ve sonrasında çıkan olaylar büyük yankı uyandırmıştı.

Maç içinde Furkan’a yaptığı faulün ardından bir de oyuncumuza küfür eden Sanadze olayları başlatan isim oldu. Furkan da kendisine karşılık verince ikili arasındaki kavga araya girenler tarafından önlendi. Hakemler iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Furkan, soyunma odasına giderken, koridorda, Gürcistan milli takımının sakatlıkları nedeniyle oynamayan ancak benchte oturan isimleri Shengelia ve Bitadze, iki farklı oyuncu ve iki de güvenlik görevlisiyle birlikte koridorda Furkan’a saldırdı. Bitadze, Furkan’a tekme atarken, milli basketbolcumuzun da karşılık vermesiyle olay büyüdü, kondisyonerimiz Eren Hangün araya girerek kavgayı önlemeye çalıştı. Ardından kondisonerimiz ve diyetisyenimiz tarafından Furkan, antrenör odasına sokularak kavgadan uzaklaştırıldı.

MAHMUTOĞLU: SHENGELIA DELİKANLIYSA BAŞKA ÜLKEDE YAPSIN BUNU

Kaptan Melih Mahmutoğlu, Shengelia için şu sözleri kullanmıştı; “Furkan’a 3 kişi gidip saldırmaları ne kadar delikanlı olduklarını gösteriyor. Euroleague’de de karşılaşacağız. Shengelia delikanlıysa aynı hareketi, bizim ülkemizde de değil, sıkıyorsa başka bir ülkede yapsın. Bundan sonraki maçlarımızı kazanarak şampiyonada gidebileceğimiz en üst noktaya gitmek istiyoruz” dedi.

FIBA’DAN RET

FIBA, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Gürcistan’a 88-83 yenildiği maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. FIBA’dan yapılan açıklamada, TBF’nin 22 saniyelik eksik oynama itirazının reddedildiği, koridorlarda yaşanan kavganın da araştırıldığı bildirildi.

GÜRCİSTAN ELENDİ, BAKLAVA GÖNDERDİK

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı mağlup ederek turnuva dışına atan Karadağ Milli Takımı'na baklava gönderdi. O anları Karadağ Federasyonu sosyal medyadan paylaşırken 'Berlin'de görüşürüz' notunu paylaştı.

TOPLANTIDA SKANDAL HAREKET

Öte yandan Gürcistan'ın tavrı diğer maçlarda da devam etti. Belçika’yı 78-63 mağlup ettiğimiz maçın ardından basın toplantısında skandal yaşandı. Ergin Ataman maç sonrası erken bitirilen toplantı nedeniyle görevlilere büyük tepki gösterdi.

Furkan’a soru sorulmayacak mı?’ çıkışı yapan Ataman, büyük bir şaşkınlık yaşayarak, ”Why you stop to press conference?” (Neden basın toplantısını bitirdiniz?) diyerek tepki gösterdi.

‘BUNLAR UTANÇ VERİCİ’

Organizasyon görevlisine tepki gösteren Ergin Ataman gerginliğin ardından yerinden kalkmadı ve basın toplantısı Furkan Korkmaz’ın açıklamalarıyla devam etti. A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Furkan Korkmaz, organizasyonda istemedikleri şeylere maruz kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Evet gördüğünüz gibi bu tarz şeylere maruz kaldığımız için cevabı bugün verdiğimiz gibi vereceğiz. Bunlar utanç verici, olmaması gereken şeyler ama maalesef maruz kalıyoruz. Tarih boyunca kaldık. Bunlara da hep en güzel cevabı verdik. Bundan sonra en iyi basketbolumuzu oynayıp, daha çok motive olup, herkesi tekrar susturmamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Ergin Ağabey’in dediği gibi Berlin bizim şehrimiz. Oradaki vatandaşlarımızın gelip bizi destekleyeceğinden çok eminiz. Biz onların desteğini boşa çıkartmayacağız. Çok güzel bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Turnuva bizim için yeni başlıyor. O yüzden herkesin desteğin bekliyoruz.

TİFLİS ELEŞTİRİSİ: BİZ NİYE VE NİÇİN BURADAYIZ?

Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup ettiğimiz maçın ardından Ergin Ataman, Tiflis’teki seyirci ilgisini eleştirmişti: “Bu atmosferde konsantre olmak çok zor. Birçok NBA ve EuroLeague yıldızı var ama salon bomboş. Alt yaş turnuvaları bile daha kalabalık. Biz niye ve ne için buradayız. Siz bu atmosferden mutlu musunuz?” (Skorer)