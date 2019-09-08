2019 FIBA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamasa da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın kapısını aralayacak elemeler için şansını sürdürmek isteyen A Milli Basketbol Takımımız, ilk sınavını başarıyla geçti.

Turnuvanın 1. turunda tek galibiyet alabilen ve klasman mücadelesine kalan Ay-Yıldızlılar, O Grubu’nda Karadağ karşısında ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi.

Karşılaşmanın büyük bölümünde geride kalan milli takım, özellikle son 5 dakikadaki müthiş savunmasıyla rakibini 79-74 yenmesini bildi. 12 Dev Adam bu sonuçla olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.

Mücadelenin 35. dakikasında 65-53’lük skorla 12 sayı geriye düşen milliler, kalan sürede sadece 9 sayı yerken, rakip potaya 26 sayı bıraktı.

Kader maçı Yeni Zelanda

A Milli Takım, olimpiyat elemelerine katılma yolundaki son maçında Yeni Zelanda ile yarın karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Yeni Zelanda’yı da yendiği takdirde O Grubu’nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.