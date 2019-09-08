Basketbol Milli Takımımız, Karadağ'ı son 5 dakikada geçti: 79-74
Olimpiyat elemeleri katılma iddiasını sürdürmek isteyen A Milli Basketbol Takımımız, bu yolda Dünya Kupası’ndaki klasman grubuna galibiyetle başladı. Karadağ karşısında ilk 3 çeyrekte kötü bir performans sergileyen Ay-Yıldızlılar bitime 5 dakika kala yaptığı savunmayla 12 sayı geriden geldi ve maçı 79-74 kazandı.
2019 FIBA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamasa da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın kapısını aralayacak elemeler için şansını sürdürmek isteyen A Milli Basketbol Takımımız, ilk sınavını başarıyla geçti.
Turnuvanın 1. turunda tek galibiyet alabilen ve klasman mücadelesine kalan Ay-Yıldızlılar, O Grubu’nda Karadağ karşısında ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi.
Karşılaşmanın büyük bölümünde geride kalan milli takım, özellikle son 5 dakikadaki müthiş savunmasıyla rakibini 79-74 yenmesini bildi. 12 Dev Adam bu sonuçla olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.
Mücadelenin 35. dakikasında 65-53’lük skorla 12 sayı geriye düşen milliler, kalan sürede sadece 9 sayı yerken, rakip potaya 26 sayı bıraktı.
Kader maçı Yeni Zelanda
A Milli Takım, olimpiyat elemelerine katılma yolundaki son maçında Yeni Zelanda ile yarın karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Yeni Zelanda’yı da yendiği takdirde O Grubu’nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.