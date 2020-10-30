Balıkesir Büyükşehir Belediyespor deplasmanından sonra 2 oyuncusunda Covid-19 tespit edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da 10’u sporcu, 4'ü teknik ekipten toplam 14 kişide korona virüs tespit edildi. Oyuncu ve teknik ekibi karantinada olan Kağıtspor’un 2 hafta maçları ertelendi. Sporcular ve teknik ekibin evlerinde karantinaya alınması sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu, Kağıtspor’un bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursa Final Spor maçı ile evinde oynayacağı İstanbul maçlarını erteledi. Antrenmanların iptal edildiği Kağıtspor'da ertelenen maçların ne zaman oynanacağı ise ilerleyen tarihte federasyon tarafından ilan edilecek.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4’ü teknik ekibimizden, 8’i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."

Gönül Efe / KOCAELİ (İHA)