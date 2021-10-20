Basketbol Gençler Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji, bir ilke imza atarak Esra Şencebe’yi A Takım Asistan Coachu yaptı. Kadın basketbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve 37 yaşında profesyonel kariyerine nokta koyarak antrenörlüğe başlayan Şencebe, ilk kez bir deplasmanlı liglerde erkek basketbol takımında kadın antrenör olarak görev almış oldu.

Başantrenör Cem Akdağ’ın yardımcılığına getirilen Esra Şencebe, A Milli ve Üniversite Milli Takımı’nda başarıyla forma giydi. Basketbol kariyerine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde başlayan Şencebe, 14 sezon boyunca Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynadı.

Basketbol geçmişinde Erdemirspor, İstanbul Üniversitesi, TED Kayseri Koleji de bulunan Şencebe, kariyeri boyunca uluslararası arenada birer kez EuroLeague ve EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 5 Lig, 6 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Türkiye şampiyonluğu da bulunan Esra Şencebe, son olarak U16 Yıldız Kız Milli Takımı’nda menajerlik yapıyordu.

Gelişim Koleji ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten genç antrenör, “Gelişim Koleji, Türk basketbolunda her zaman farklı bir yere sahip oldu. Şu anda yine bir ilki, birlikte başarmak üzere yola çıktık. Uzun soluklu ve öncü bir projenin parçası olmaktan gururluyum” dedi.



