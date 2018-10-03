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Basketbol Gençler Ligi 2018-19 sezonunun açılış toplantısı düzenlendi

Basketbol Gençler Ligi’nin 2018-19 sezonunun açılış toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:04
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Basketbol Gençler Ligi’nin 2018-19 sezonunun açılış toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ankara Holiday Inn Hotel’deki toplantıya, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter, TBF Eğitim ve Geliştirme Yetkilisi Yağız Kaba ile Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden kulüplerin temsilcileri katıldı.

TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, açılış konuşmasında 2018-2019 sezonuyla ilgili bilgiler verirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter ise gerçekleştirmiş olduğu sunumda Basketbol Gençler Ligi’nin geride bıraktığımız sezonunu değerlendirdi.

Toplantının son bölümünde Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele eden ekipler sırayla söz alırken; BGL’nin gelişimi ile ilgili fikirler paylaşılarak görüş alış verişinde bulunuldu. Kulüpler, operasyon ve organizasyon konusunda Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkürlerini ilettiler.

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