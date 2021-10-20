OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 2. hafta maçında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata’yı konuk etti. Temsilcimiz, Macar ekibini 70-52 yenerek, parkeden galibiyetle ayrıldı.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mümini (Kosova), Dragos Alin Nicolae (Romanya)
OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 6, McCowan 19, Lucet 8, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 18, Nazlı Gökdemir
Ludovika-FCSM Csata: Simon 2, Horvath 8, Lelik 9, Zele 17, Carey 7, Balogh, Gyongyosi 4, Hegedüs 2, Toman 2, Böröndy 1
1. Periyot: 17-15
Devre: 34-25
3. Periyot: 52-31
ANKARA (AA)