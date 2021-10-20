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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - OGM Ormanspor: 70 - Ludovika-FCSM Csata: 52

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata’yı 70-52 yendi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - OGM Ormanspor: 70 - Ludovika-FCSM Csata: 52

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 2. hafta maçında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata’yı konuk etti. Temsilcimiz, Macar ekibini 70-52 yenerek, parkeden galibiyetle ayrıldı.    

Salon: Sait Zarifoğlu     

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mümini (Kosova), Dragos Alin Nicolae (Romanya)     

OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 6, McCowan 19, Lucet 8, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 18, Nazlı Gökdemir     

Ludovika-FCSM Csata: Simon 2, Horvath 8, Lelik 9, Zele 17, Carey 7, Balogh, Gyongyosi 4, Hegedüs 2, Toman 2, Böröndy 1     

1. Periyot: 17-15     

Devre: 34-25     

3. Periyot: 52-31    

ANKARA (AA)

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