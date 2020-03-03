Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 12.00’de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde 23-28 Haziran 2020’de, Kanada’da B Grubu’nda Çekya ve Uruguay’la karşılaşacak. A Grubu’nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Öte yandan FIBA, milli takımlar dünya sıralamasını da açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı 15’inci sıradaki yerini korurken, ABD zirvedeki yerini kaybetmedi. Son dünya şampiyonu İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.