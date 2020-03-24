Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti.
Bu üzücü olay sonrası Terim'e Türkiye'nin birçok kesiminden destek mesajları gelirken basketbol dünyasının attığı mesajlar da dikkat çekti.
İşte basketbol dünyasının Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları:
"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim"
"En büyük dileğimiz, Sayın Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır"
Cedi Osman
"Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar eskisinden daha güçlü dönersin"
https://twitter.com/cediosman/status/1242205939765297155
Can Korkmaz
"Geçmiş olsun hocam"
https://twitter.com/Korkmaz8Can/status/1242187447469039633
Türkiye Basketbol Federasyonu
"Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz"
https://twitter.com/TBF/status/1242171395708194816
Hidayet Türkoğlu
"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
https://twitter.com/hidoturkoglu15/status/1242184333819105282
Ufuk Sarıca
"Fatih Hoca’m umarım bir an önce sağlığına kavuşursun, çok geçmiş olsun"
https://twitter.com/UfukSarica15/status/1242194146808541184
OGM Ormanspor
"Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dileriz"
https://twitter.com/ormanspor1971/status/1242185151192477696
Efe Güven
"Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil"
https://twitter.com/Efe_Guven_/status/1242168187770339337
https://twitter.com/Efe_Guven_/status/1242168557246521346