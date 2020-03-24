Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Bu üzücü olay sonrası Terim'e Türkiye'nin birçok kesiminden destek mesajları gelirken basketbol dünyasının attığı mesajlar da dikkat çekti.

İşte basketbol dünyasının Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları:

Ergin Ataman

"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim"

Anadolu Efes

"En büyük dileğimiz, Sayın Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır"

Cedi Osman

"Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar eskisinden daha güçlü dönersin"

Can Korkmaz

"Geçmiş olsun hocam"

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz"

Hidayet Türkoğlu

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Ufuk Sarıca

"Fatih Hoca’m umarım bir an önce sağlığına kavuşursun, çok geçmiş olsun"

OGM Ormanspor

"Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dileriz"

Efe Güven

"Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil"











