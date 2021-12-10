Basketbol Afrika Ligi (BAL), ligin ikinci sezonunun 5 Mart 2022 Cumartesi günü Dakar, Senegal'de başlayacağını ve Kahire, Mısır ve Kigali, Ruanda'da devam edeceğini duyurdu. BAL, bir kez daha 12 Afrika ülkesinden en iyi 12 kulüp takımının katılımıyla gerçekleşecek ve 2022'de üç ayda üç şehirde toplam 38 maç yapılacak.

İkinci BAL sezonunda 5-15 Mart tarihleri arasında Dakar'daki Dakar Arena'da 15 maç, 9-19 Nisan tarihleri arasında Kahire'deki Hassan Mostafa Kapalı Spor Kompleksi'nde 15 maç ve Kigali'deki Kigali Arena'da 21-28 Mayıs arasında sekiz maçlık play-off maçları ve finaller oynanacak.

BAL Ligi’nin ikinci sezon duyurusu, BAL Başkanı Amadou Gallo Fall ve FIBA Afrika Gençlik Konseyi Başkanı Ambrose Tashobya tarafından, BAL Şampiyonu Zamalek'in (Mısır) katılımıyla Hassan Mostafa Kapalı Spor Kompleksi'nde yapıldı.

İkinci BAL sezonunda, 12 takım, her biri altı takımdan oluşan iki konferansa bölünecek. Her konferanstaki takımların, kendi konferansındaki diğer beş takımla bir kez karşılaşacağı şekilde 15 maçlık grup aşaması oynayacak. Grup aşamasındaki ilk sekiz takım, üç turda da tek eleme şeklinde oynanacak olacak olan BAL play-offlarına katılmaya hak kazanacak.

30 Mayıs'ta Zamalek, Kigali Arena'da düzenlenen ve 15 dilde 215 ülke ve bölgede taraftarlara yayımlanan maçta US Monastir'i (Tunus) 76-63 yenerek ilk BAL Ligi’ni kazanmıştı.

BAL takımları, konferanslar ve ligin ikinci sezonu ile ilgili ek detaylar daha sonraki bir tarihte açıklanacak.