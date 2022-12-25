Başkentte 87. Büyük Atatürk Koşusu gerçekleşti

Atletizm Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı’nda 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı. Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı güzergahını izleyerek, Gar Binası önünde sona eren koşuya, çok sayıda atlet katıldı. Düzenlenen 87. Büyük Atatürk Koşusu'nda erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Subay olan Hüseyin Can birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise Sümeyye Erol birinci oldu.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu’nun 87 yıldır kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 4 bin sporcunun katılım sağladığını belirten Başkan Çintimar, “Büyük Atatürk Koşusu 87’ncisini gerçekleştirdik. 87’nci Büyük Atatürk Koşusu’nda birkaç değişiklik yaparak çipli sistemle ve daha fazla katılımı sağlayabilmek adına Pazar günü düzenledik. Şu anda da 4 bin civarında sporcu ve sporseverin gelip yarıştığı çok güzel bir atmosfer oldu. İnanılmaz güzel katılım da oldu. Atatürk Koşusu’nu her biraz daha büyüterek, katılımını arttırarak bu organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu zaten 87 yıldır Türkiye’de kesintisiz devam eden bir yarışma bundan sonra da ilelebet devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Atletizm Federasyon Başkanı Çintimar, Atatürk Koşusu’nun Cumhuriyetin 100. Yılında 10 bin kişinin katılımını sağlamak amacıyla şimdiden kayıtların açılacağını da sözlerine ekledi.

“Hava çok güzel, atmosfer çok güzel”

Etabı tamamlayan Ersin Akçay organizasyonla ilgili, “Çok yorgunum. Yarış gayet güzeldi. Maraton biraz uzun. Her şey çok iyiydi. Geçen sene de katılmıştık bu senede katıldık. Hava çok güzel atmosfer çok güzel. Ortam çok güzel” ifadelerine yer verdi.

Koşucu Mahir Herdem etabı tamamladıktan sonra şu ifadelere yer verdi: “Bu koşu her yıl yapılıyor. Biz Türkiye Futbol Federasyonluğuna bağlı hakemler olarak her yıl katılıyoruz. Bu etkinlikte sayı gün geçtikçe artıyor. Ben yaklaşık 6 yıldır bu organizasyondayım. Sürekli koşuyoruz. Muhteşem bir kalabalık, çok güzel bir hava sizlerin de emeğinize teşekkür ediyorum bizlerle birlikte koşuyorsunuz.” (İHA)