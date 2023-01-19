Başkent kupada mutlu

Ligde kötü gidişata bir türlü son veremeyen Ankaragücü, Ümraniyespor ve Galatasaray yenilgileri sonrasında Kayserispor'u yenmişti. Fakat Başkent ekibi, son olarak Adana Demirspor mücadelesinde sahadan 3- 1'lik skorla yenilgiyle ayrıldı. 18 maçta 19 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, 13. sırada yer alıyor. Ankaragücü, düşme hattının ise 2 puan üzerinde. Ligde aradığını bulamayan Başkent temsilcisinin yüzü, kupada güldü. Teknik direktör Ömer Erdoğan, Adana Demir maçına göre 4 değişiklik yaptı. Bahadır Güngördü, Nihad Mujakic, Taylan Antalyalı ve Beridze yedek soyundu.

4 farklı isim

Bu isimlerin yerlerine ise; Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Ghayas Zahid ve Chatzigiovannis forma giydi. Erdoğan'ın tercihleri ve sistemiyle birlikte Ankaragücü, zor da olsa mutlu sona ulaştı. Penaltı vuruşlarında zafere uzanan Başkent ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Ali Sowe yine yıldızlaştı

Sarı-Lacivertli ekibe, bu sezon attığı gol ve asistlerle önemli katkı veren Ali Sowe, yükselen grafiğini kupada da sürdürdü. Gambiyalıfutbolcu, Beşiktaş mücadelesinde 12. dakikada takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı. Sahada kaldığı süre içerisinde dinamizmi ile ön plana çıkan 28 yaşındaki oyuncu,takımın yıldızı oldu. Sowe, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi.

Tribünler tıklım tıklım

Ankaragüçlü futbolseverler, Eryaman Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurdu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 19 bin 274 biletin tamamını satın aldı. Başkent ekibine gönül veren seyirciler, ilk düdükten son ana kadar bir an olsun susmak bilmedi ve takımlarına itici güç oldu.

Ankaragücü'nde iki eksik

Başkent ekibinde iki oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic, Sarı Lacivertli formasından uzak kaldı. İki takımın gelecek durumuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Taylan ve Mujakic'in, hafta sonu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceği maçtan hemen önce belli olacak.