Başkent derbisinde Ormanspor ile Türk Telekom karşılaşacak

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren OGM Ormanspor, 24 hafta sonunda 6 galibiyetle son sırada bulunuyor. OGM Ormanspor, 2021 yılında çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Son 6 maça girilirken yeşil-beyazlılar düşme hattının bir basamak yukarısında14. sıradaki Galatasaray’ın 1 galibiyet uzağında bulunuyor.

Türk Telekom ise play-off’a avantajlı bir konumda girmek için mücadele ediyor. Aldığı 14 galibiyetle 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, ligi ilk 4 sırada bitirip çeyrek finalde ev sahibi avantajını yakalamak istiyor.

AA